La cybersécurité spatiale de l'Europe hébergée en Belgique

Opérationnel dès 2022

La cyber-résilience de l’Agence spatiale européenne passera par deux nouveaux outils: un "Space Security Centre of Excellence" et un "Space Security Operations Centre". Tous deux seront basés au sein du Centre européen de sécurité et d’éducation spatiales de l’ESA en Belgique (ESEC-Redu).

Le Space Security Centre of Excellence existe déjà. Il s’occupe du développement d’applications de cyber-résilience spatiale et de formation. Le Space Security Operations Centre complétera les opérations de résilience existantes à l’ESA. Le futur centre "surveillera et protégera contre les attaques les technologies des informations et des opérations. Il protégera également les segments sol et espace, ainsi que l’exploitation des données. Cela inclut également la protection des opérations de vols habités, ainsi que des missions d’astronautes européens vers la station spatiale internationale et au-delà", précise l’ESA.