La démocratie en recul à travers le monde et en Europe

Une large étude de l’université de Göteborg objective le recul de la démocratie libérale à travers le monde.

Un tiers de la population mondiale vit dans un pays où la démocratie est en recul, selon une étude que publient des chercheurs de l’Université de Göteborg, en Suède. Les "valeurs démocratiques" ont reculé l’an dernier dans 24 pays dont certains très peuplés, comme les États-Unis ou l’Inde, selon cette étude qui s’appuie sur les évaluations de quelque 3.000 experts dans 202 pays.

Si l’organisation d’élections a tendance à se renforcer, les aspects non électoraux qui caractérisent les démocraties libérales (liberté d’expression, primauté de la règle de droit, protection des minorités) se dégradent. "Ces six dernières années, il y a eu un déclin particulièrement rapide de la démocratie libérale, avec l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord revenant à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis près de 40 ans", notent les auteurs de l’étude.

Six pays de l’UE illibéraux

L’étude attribue un statut au système politique de chaque pays, allant de "démocratie libérale", comme la Belgique et ses voisins, à "autocratie fermée", comme les pays du Golfe, en passant par deux stades intermédiaires: "démocratie électorale" et "autocratie électorale". Au sein de l’Union européenne, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Lituanie sont dégradées en démocratie électorale alors qu’elles étaient encore dans la catégorie supérieure en 2007. Les chercheurs observent aussi que la dégradation de la démocratie s’accélère depuis peu dans certains pays. La Roumanie et la Croatie, qui étaient déjà répertoriées parmi les "démocraties électorales" en 2007, font par exemple partie, avec les États-Unis, la Pologne ou la Turquie, des pays où la dégradation ces deux dernières années est la plus forte.

Vue en plein écran ©Mediafin

Les traités européens ne suffisent donc pas à garantir les plus hauts standards démocratiques au sein de l’Union. "L’UE reste le cœur démocratique du monde. Mais pour le rester, elle droit agir davantage pour assurer que ses États membres respectent les principes démocratiques fondamentaux comme la protection du droit des minorités", estime Anna Lüthrmann.

La situation ne s’améliore pas non plus dans le voisinage de l’Union. Trois des cinq pays officiellement candidats à une adhésion à l’UE sont considérés comme des autocraties électorales: le Montenegro, la Serbie et la Turquie. L’Ukraine retombe également dans cette catégorie.