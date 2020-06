"La désinformation à l'ère du coronavirus peut tuer"

Invitation à boire de l'eau de javel, attaque contre les vaccins, fausses informations sur la 5G, conseil de ne pas se laver les mains... Durant la pandémie, des acteurs étrangers, le plus souvent russes et chinois, ont diffusé en Europe de fausses informations sur le coronavirus pour décrédibiliser l'Union. L'unité spéciale East StratCom , du Service européen d'action extérieure, a détecté environ 550 articles porteurs de fausses informations . Ces campagnes de désinformation sont répertoriées sur le site euvsdisinfo .

"Dans le monde actuel, fondé sur la technologie, où les guerriers manient le clavier plutôt que l'épée et où les opérations d'influence ciblées et les campagnes de désinformation sont une arme reconnue utilisée par des acteurs étatiques et non étatiques, l'UE augmente ses capacités pour lutter contre ces pratiques", a ajouté Josep Borrell.

Google retire 80 millions de fausses annonces

Le moteur de recherche Google a accru ses efforts durant la pandémie, par exemple en retirant plus de 80 millions de fausses annonces liées au Covid-19. Mais l'UE veut aller plus loin et exige des plateformes qu'elles "rendent des comptes plus détaillés" sur le flux d'informations autour du coronavirus et sur leur monétisation par la publicité.