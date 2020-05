La diplomatie européenne s'est laissé censurer par Pékin

Le représentant de l'Union européenne en Chine Nicolas Chapuis et les ambassadeurs des 27 États membres ont cosigné, mercredi dans le quotidien chinois China Daily, un appel à resserrer les liens entre l'Europe et la Chine, dans un contexte d'affaiblissement du multilatéralisme. Or, c'est le Süddeutsche Zeitung qui l'a révélé, un passage évoquant l'épidémie de coronavirus "en Chine et sa diffusion subséquente dans le reste du monde" a été supprimé par la censure.