La droite de Sebastian Kurz et les Verts scellent leur accord de gouvernement

Le pays d'Europe centrale, peuplé de 8,9 millions d'habitants, figurera avec la Suède, la Finlande, la Lituanie et le Luxembourg parmi les Etats membres de l'UE où des écologistes participent au gouvernement, dans un contexte où les appels à agir contre le changement climatique se font de plus en plus pressants.

Le tandem n'a rien d'évident entre le libéral Sebastian Kurz, partisan d'une ligne dure sur l'immigration, et des Verts politiquement ancrés à gauche qui ont été parmi les opposants les plus virulents au dirigeant de 33 ans lorsqu'il s'était allié avec l'extrême droite, en décembre 2017, pour son premier mandat. Cette union de la droite conservatrice et des nationalistes avait été suivie avec attention par une Europe aux prises avec la montée des populismes. Mais le gouvernement de Sebastian Kurz avec le FPÖ a volé en éclat au bout de 18 mois, lorsque le leader de l'extrême droite et vice-chancelier Heinz-Christian Strache a été mis en cause dans une affaire de corruption.