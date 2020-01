La droite et l'extrême droite, gagnants du Brexit

Vingt-sept sièges iront à 14 pays dont la population s’est agrandie. La France et l’Espagne sont les grands bénéficiaires, avec chacune cinq députés supplémentaires. Viennent ensuite l’Italie et les Pays-Bas, qui recevront trois sièges de plus, et l’Irlande deux. Un siège ira à 9 autres pays (Pologne, Roumanie, Suède, Autriche, Danemark, Slovaquie, Finlande, Hongrie et Estonie).