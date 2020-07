La famille Benetton forcée de se retirer des autoroutes italiennes

Deux ans après l’effondrement du Pont Morandi à Gênes, un difficile et douloureux accord entre le gouvernement italien et Aspi (Autostrade per l’Italia), la société gestionnaire du viaduc écroulé, a enfin été ébauché.

Suite à un orageux conseil des ministres nocturne, qui a duré près de six heures, l’exécutif de Giuseppe Conte a réussi à concevoir, ce mercredi, une sortie de crise qui satisfait à la fois la soif justicialiste de l’opinion publique nationale et les partenaires internationaux d'Atlantia , le groupe de la famille Benetton qui détient actuellement 88% des parts de la société autoroutière Aspi.

L'ouverture à une nationalisation

Face aux innombrables ultimatums lancés par l’exécutif et, surtout, à la menace d’une révocation radicale et définitive de la concession autoroutière, la grande famille d’entrepreneurs vénitiens a accepté de renoncer à la gestion de près de trois mille kilomètres d’autoroutes de la péninsule.

Selon les accords conclus pendant la nuit, Atlantia devra céder dans les prochains mois toutes ses parts à un organisme public, la Caisse des dépôts et prêts (CDP), ainsi qu’à d’autres éventuels nouveaux investisseurs institutionnels. Cette transaction, qui ouvre de facto la voie à une nationalisation de la société gestionnaire, permet à la Caisse des dépôts et prêts d’acquérir 51% du capital d’Aspi. Elle verra ainsi la progressive disparition de la famille Benetton dans la gouvernance de la société. Avec la vente de leurs parts, les Benetton ne pourront plus, à terme, siéger au conseil d’administration. Et, suite à la cotation en bourse d’Aspi, envisagée également par le gouvernement Conte, la famille Benetton renoncera définitivement à cette aventure entrepreneuriale.