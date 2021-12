La gratuité du roaming en Europe prolongée de 10 ans

La suppression des frais d'itinérance permet aux consommateurs européens d'utiliser leurs forfaits mobiles nationaux dans toute l'Union européenne, et ce, sans surcoût.

Selon l'accord provisoire conclu par les négociateurs du Conseil et du Parlement européen, le programme européen "Roam like at home" sera prolongé jusqu'en 2032.

États membres et négociateurs du Parlement européen ont annoncé avoir trouvé un accord, dans la nuit de mercredi à jeudi, pour prolonger de dix ans, jusqu'en 2032, le programme "Roam like at home", qui consiste en la suppression des frais d'itinérance (ou "roaming") des communications mobiles entre les pays de l'Union européenne (UE).

Le plafond du prix maximum que les opérateurs européens peuvent se facturer les uns aux autres sera aussi relevé, "afin de garantir que (le dispositif) reste gérable" économiquement.

Cette suppression, effective depuis juin 2017, devait initialement s'arrêter en juin 2022. Les consommateurs européens risquaient donc de voir à nouveau gonfler leur facture de téléphonie mobile lors de voyages à travers le continent.

"La reconduite des règles garantira que les personnes puissent téléphoner, envoyer des textos et surfer sur internet tout en voyageant dans d'autres pays de l'UE que le leur, sans redouter d'avoir un terrible choc en recevant la facture de leur opérateur", a indiqué le Conseil européen, qui représente les Vingt-Sept, dans un communiqué.

Une utilisation multipliée par 17

Le compromis relève, par ailleurs, le plafond du prix maximum que les opérateurs européens peuvent se facturer les uns aux autres pour l'usage de leurs réseaux de télécommunication, "afin de garantir que (le dispositif) reste gérable" économiquement pour eux.

x17 Selon la Commission, l'utilisation des données mobiles a été multipliée par 17 au cours de l'été 2019, par rapport à l'été 2016, avant la suppression de ces coûts.

Selon la Commission, l'utilisation des données mobiles a été multipliée par 17 au cours de l'été 2019, par rapport à l'été 2016, avant la suppression de ces coûts. Elle concerne les 27 États membres de l'UE, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas le Royaume-Uni qui a définitivement cessé d'appliquer les règles européennes le 1er janvier.

Un débit ralenti

Initialement, la Commission proposait également de garantir aux consommateurs "la même qualité et la même vitesse de connexion à leur réseau mobile à l'étranger que chez eux", alors qu'ils pâtissent souvent d'un débit ralenti hors de leur pays - un point âprement discuté par les États et parlementaires, soucieux de préserver la compétitivité et les finances des opérateurs.