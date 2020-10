La justice européenne valide une loi anti-Airbnb

Or, bénéficier du statut de SSI est un enjeu stratégique capital pour ces sociétés car cela engendre l’application d’un cadre juridique spécifique, dont la très importante directive sur le commerce électronique et ses principes cruciaux tels que la clause de marché intérieur (le SSI est soumis au droit du pays dans lequel il est établi) ; le principe de non autorisation préalable (pas d’autorisation spécifique pour les SSI) et la non-responsabilité des intermédiaires.