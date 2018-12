La justice gèle une partie des revenus tirés des ventes d'albums de Johnny

Laura Smet et David Hallyday contestent depuis plusieurs mois la succession de leur père, qui a tout légué à sa dernière épouse Laeticia Hallyday et leurs deux filles Jade et Joy. Il réclamaient, entre autres, le gel des royalties, notamment celles générées par l'album posthume du chanteur "Mon pays c'est l'amour" qui s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires depuis sa sortie le 19 octobre dernier.