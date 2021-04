La "loi climat", un texte à trous pour baliser l'objectif zéro émissions

Texte lacunaire

La loi climat, qui doit encore être formellement adoptée par le Parlement et le Conseil, prévoit la fixation d’une nouvelle balise intermédiaire pour 2040, qui reste à définir. Elle annonce aussi la création d'un "budget" officiel d’émissions de carbone, à définir également. Et prévoit qu’au-delà de 2050, l’Europe devra absorber plus de carbone qu’elle n’en émet, sans plus de précision. Un texte lacunaire, donc: "Nous avons une loi climat qui va se développer, devenir de plus en plus forte et délivrer de plus en plus pour le climat", a indiqué l’eurodéputée socialiste Jytte Guteland (S&D), à l’issue des négociations.