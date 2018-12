La longévité de Jeanne Calment mise en doute

Jeanne Calment, officiellement décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours en 1997, un record mondial de longévité tous sexes confondus, aimait dire que "Dieu l'avait oubliée". Mais le mathématicien Nikolaï Zak n'était pas convaincu. Aujourd'hui, la longévité de la Française est mise en doute par des scientifiques russes, qui voient un incroyable tour de passe-passe entre la Française et sa fille. La communauté scientifique est abasourdie mais prête l'oreille à cette révélation.

Après la mort de Jeanne Calment, des scientifiques avaient déjà regretté qu'aucune autopsie ne soit menée pour expliquer la longévité exceptionnelle de celle qui, centenaire, se laissait aller à ses penchants pour le chocolat et le porto et se permettait une cigarette de temps en temps, avant que son état de santé ne se dégrade. Alimentant les doutes, Jeanne Calment avait ordonné de brûler une partie de ses archives photos quand elle est devenue célèbre, selon les chercheurs russes.

→ "L'idée d'usurpation d'identité (de Jeanne Calment par sa fille) avait déjà été envisagée par les validateurs et j'invitais régulièrement les démographes à conserver cette hypothèse", tempère Nicolas Brouard, directeur de recherche à l'Institut national d'études démographiques (INED) en France. "C'est bien que Nikolaï Zak ait mené une recherche indépendante et sur le même terrain d'investigation. C'est un très bon travail et un argument en faveur de l'exhumation des corps de Jeanne et Yvonne Calment", assure-t-il.