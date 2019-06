La mer Méditerranée, un égout à ciel ouvert

Chaque année, la mer Méditerranée engloutit 570.000 tonnes de plastique, soit l'équivalent de 33.800 bouteilles en plastique par minute. Et on est loin de voir la situation s'améliorer: le nombre de déchets plastique devrait quadrupler dans la région d'ici 2050.

Le dernier rapport de WWF évalue la pollution plastique dans la mer Méditerranée à 570.000 tonnes par an. Les endroits les plus pollués sont souvent de hauts lieux touristiques comme Barcelone, Tel-Aviv, Valence, la baie de Marseille et la côte de Venise. Mais la plus polluée d'entre toutes (en mer Méditerranée, NDLR) est la Cilicie turque.

641 millions d'euros C'est ce que coûtent les déchets chaque année aux secteurs du tourisme et de la pêche.

Les activités côtières sont responsables de 50% des plastiques entrant dans la mer, relève WWD. Chaque jour, plus de 5 kilos de déchets plastiques sont déversés par kilomètre. Les déchets coûtent environ 641 millions d’euros par an aux secteurs du tourisme et de la pêche.

Le tourisme n'aide donc pas: à chaque nouvelle saison touristique, le nombre de déchets qui sont jetés en Méditerranée augmente de 40%, indique le rapport. Les résidents et les touristes produisent plus de 24 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Et la pollution n'a pas fini de croître. Le nombre de déchets en plastique devrait quadrupler dans la région d'ici 2050.

L'appel du WWF aux touristes et dirigeants

Vue en plein écran ©BELGAIMAGE

"Des lacunes importantes et des responsabilités existent à tous les niveaux: producteurs, gouvernements et consommateurs", pointe le WWF, alors qu'en été les bords de mer se couvrent de bouteilles et emballages en tout genre. L'ONG en appelle à la responsabilité des touristes qu'elle prie d'"éviter le plastique à usage unique autant que possible".

Elle presse aussi les dirigeants méditerranéens de l'Union européenne à prendre, dans le cadre de la Convention de Barcelone, un engagement commun contraignant ainsi que des mesures au niveau national pour protéger la mer Méditerranée.

Vue en plein écran ©AFP