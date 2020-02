La méthode Michel à l'épreuve d'un budget européen de plus de 1.000 milliards d'euros

Jeudi, les dirigeants européens négocieront le budget 2021-2027 de l'UE. Un exercice difficile, sur la base d'une proposition du président du Conseil européen, Charles Michel. Selon nos informations "entre 12 et 15 points" font encore blocage.

Plus de 1.000 milliards d'euros . Tel est l'enjeu du sommet européen de jeudi, au cours duquel les 27 chefs d'État ou de gouvernement européens négocieront le budget à long terme de l'UE (2021-2027) sur la base d'une proposition du président du Conseil, Charles Michel .

Tous les sept ans, ce budget, le "cadre financier pluriannuel" (CFP), est le lieu d'un grand mercato. L'exercice représente pour chaque État des centaines de millions d'euros en plus ou en moins. Pour la Belgique, ce budget aurait un impact de 1,2 milliard d'euros par rapport à la situation actuelle selon la Première ministre, Sophie Wilmès .

"Ce sera une des négociations les plus difficiles que nous ayons connues", dit une source européenne.

Les discussions débuteront jeudi après-midi. On ignore quand elles s'arrêteront. "Les agendas des dirigeants ont été vidés jusqu'à samedi soir ", glisse cette source, "le président leur a demandé de prévoir un nombre conséquent de chemises". Il suffira qu'un dirigeant quitte la salle pour mettre fin aux discussions, le CFP nécessitant l'unanimité des 27 États.

Michel veut "aller vite"

Le président du Conseil veut "aller vite". Voici trois semaines qu'il enchaîne les rencontres avec les dirigeants. Lors du sommet, il alternera réunions plénières et bilatérales pour tenter des compromis. La méthode Michel a fonctionné lors du dernier sommet sur le Pacte vert. Ici, on entre dans du dur.

Le Brexit creuse un trou de plus de 10 milliards par an. Charles Michel propose de le combler par des ressources propres, une taxe sur les plastiques et des fonds provenant du système d'échange des émissions de carbone (ETS). Cette proposition permettait de lever 14 milliards d'euros.