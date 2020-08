La micro-taxe pour remplacer tous les autres impôts

La micro-taxe suisse est beaucoup plus large. Elle vise toute forme de paiement électronique : paiement par carte de débit ou de crédit, retrait d’argent au distributeur, achat en ligne, achat et vente de titres, transactions interbancaires, trading haute fréquence… La taxe serait due à la fois au départ à l’arrivée du paiement. L’objectif est de simplifier le système fiscal, de freiner la spéculation et de réduire la pression fiscale sur les ménages et les entreprises.