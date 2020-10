La mouvance salafiste dans le collimateur du gouvernement français

Trois jours après l'assassinat d'un professeur, les autorités françaises promettent l'expulsion de fichés S et la dissolution d'organisations soupçonnées de prêcher la haine.

Trois jours après la décapitation d'un professeur de collège dans les Yvelines, le tempo s'accélère en France. "Nous n'accorderons pas une minute de répit aux ennemis de la République", a clairement martelé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce lundi sur Europe 1, indiquant que Samuel Paty avait manifestement fait l'objet d'"une fatwa" lancée par le père d'une collégienne et le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Les deux hommes – qui auraient été contactés par écrit par le terroriste – font partie des 15 personnes gardées à vue (dont 4 collégiens) dans l'enquête sur cet assassinat perpétré par un réfugié russe tchétchène de 18 ans.

"Des ennemis de la République"

Parmi elles figure l'emblématique Barakacity, organisation caritative dont le président, Idriss Sihamedi, est d'ores et déjà sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Ou encore le Comité contre l'islamophobie en France (CCIF), présent dans le pays depuis près de 20 ans. Ce dernier fait régulièrement l'objet de critiques portant sur la validité de ses données statistiques, sur la qualification des actes dits islamophobes et sa proximité entre autres avec la mouvance des Frères musulmans. Reste que ces associations sont insaisissables : depuis plusieurs années déjà les autorités se heurtent à leur égard à un mur juridique. Cette fois encore le CCIF a d'ores et déjà fait savoir qu'il allait saisir la justice.