La pandémie de Covid-19 annonce une nouvelle ère politique en Europe

La pandémie de Covid-19 a accentué les divisions entre États européens et au sein de la société qui pourraient entraîner une nouvelle ère politique, selon une étude du European Council on Foreign Relations.

La pandémie de Covid-19 a créé de nouvelles divisions en Europe qui pourraient remodeler la politique européenne et influencer le continent durant de nombreuses années. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée ce mercredi par le European Council of Foreign Relations (ECFR), un "think tank" basé à Londres.

Au début de la pandémie, les pays européens se sont repliés derrière leurs frontières. Par la suite, les initiatives de l'Union européenne (UE), l'achat collectif de vaccins et le plan de relance à 750 milliards d'euros, ont redynamisé l'unité européenne.

"Une division silencieuse persiste et pourrait se transformer en un schisme majeur." European Council on Foreign Relations

Mais "une division silencieuse persiste et pourrait se transformer en un schisme majeur", affirme l'ECFR sur base d'une enquête réalisée auprès de 16.000 personnes dans 12 pays européens. "Ces clivages, jusque-là cachés, pourraient créer une nouvelle ère politique en Europe", dit l'ECFR.

Les États européens divisés

Les citoyens des pays du nord et de l'ouest de l'UE ont davantage vécu la pandémie comme un "spectacle morbide" plutôt que comme une expérience bouleversante, constate l'ECFR. Par contre, dans les États de l'est et du sud, la plupart des gens disent avoir été directement touchés par un deuil, une maladie grave ou une détresse économique.

Dans l'ensemble, 54% des personnes interrogées estiment qu'elles n'ont pas été affectées par le Covid-19. Mais cette donnée varie fortement entre pays européens. Au Danemark (72%), en Allemagne (65%) et en France (64%) la majorité des répondants déclarent qu'ils n'ont pas été touchés. Par contre, une minorité des personnes interrogées en Pologne (39%), en Espagne (36%) et en Hongrie (35%) n'ont pas été affectées.

54% des européens Plus de la moitié des Européens interrogés par l'ECFR estiment qu'ils n'ont pas été affectés par la crise du Covid-19. Mais cette donnée n'est pas répartie uniformément.

La société divisée

La pandémie a accentué 3 clivages majeurs au sein de la société (générationnel, économique et sur l'idée de liberté). "Ces clivages pourraient conduire à des scissions durables remodelant la politique de nombreux pays européens ou conduisant à de plus grandes tensions sociétales", avertit l'ECFR.

Le plus flagrant est le clivage générationnel. La pandémie a touché les personnes les plus âgées sur le plan sanitaire, mais les jeunes ont le sentiment d'être les premières victimes de la crise en raison des restrictions de libertés. Deux tiers des personnes interrogées de plus de 60 ans n'ont pas l'impression d'avoir été personnellement touchées. Par contre, 57% des personnes interrogées de moins de 30 ans se sentent affectées par la pandémie.

Un clivage se dessine entre ceux qui ont vécu la pandémie comme une crise sanitaire et ceux qui l'ont aussi vécue comme une catastrophe économique. "Les victimes économiques sont plus susceptibles que les autres de dire que les restrictions ont été trop sévères, et elles ont tendance à être plus sceptiques quant aux intentions de leurs gouvernements", dit l'EFCR.

Les Européens se sont divisés en trois groupes: ceux qui ont confiance dans le gouvernement (64%), ceux qui sont suspicieux (19%) et ceux qui accusent directement les autorités (17%). Les citoyens les plus suspicieux sont en France, en Pologne et en Bulgarie.