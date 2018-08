La partition d'Emmanuel Macron fait entendre ses dissonances

Il y a d'abord eu, dès le 9 juillet, la gestion calamiteuse de l' affaire Benalla (du nom du chargé de sécurité de son cabinet dont les dérapages ont été camouflés pendant deux mois), laquelle a été suivie d'un " qu'ils viennent me chercher " sur un ton très cour d'école à l'adresse de ses détracteurs. Pêle-mêle se sont ajoutés au fil des semaines des éléments aussi différents en importance que l'anecdote de la piscine construite sur son lieu de vacances , les soupçons de favoritisme pesant sur le secrétaire général de l'Elysée dont Emmanuel Macron vantait en juin la " probité exemplaire " et enfin la réaction improvisée au départ-surprise de son emblématique ministre de l'environnement , Nicolas Hulot.

De toute évidence, le président français croit toujours à son talent et à la martingale qui l'a mené aux plus hautes responsabilités. Son absence de complexes lui donne des ailes, mais le coupe progressivement de cette proximité dont il se réclame pourtant avec les Français. Or, plus ceux-ci encaissent, notamment quand il s'agit des pauvres à responsabiliser ou des aides sociales qui coûtent "un pognon de dingue", plus il est possible que la rancoeur qui se massifie ne vienne à transformer le scrutin des élections européennes de 2019 en défouloir.