La police déjoue une attaque lors du semi-marathon de Berlin

La police de Berlin a déjoué un attentat lors du semi-marathon prévu ce dimanche dans la capitale allemande auquel 36.000 coureurs environ ont participé, rapporte Die Welt. La police allemande a confirmé avoir procédé à l'arrestation de six personnes. Elle n'a pas fait mention d'une suspicion de terrorisme.

"En amont du semi-marathon de Berlin nous avons eu certaines indications que les personnes interpellées, âgées de 18 à 21 ans, pourraient être impliquées dans des préparatifs en vue d'un acte violent en lien avec cette manifestation", ont indiqué la police et le parquet de la ville dans un communiqué.

Perquisitions

Les forces de l'ordre ont interpellé quatre hommes, parmi lesquels figure un suspect principal . Selon le média, celui-ci prévoyait de poignarder plusieurs spectateurs et participants à la course. L'intéressé est, selon Die Welt, un proche d'Anis Amri, l'auteur de l'attentat au camion-bélier sur le marché de Berlin en décembre 2016 qui avait fait 12 morts .

Plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer affirmait que le gouvernement allemand ferait tout son possible pour protéger les citoyens, mais ajoutait que par expérience, "la sécurité absolue n'est malheureusement pas possible."