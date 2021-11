La police polonaise utilise du gaz lacrymogène à la frontière biélorusse

Les autorités polonaises ont indiqué avoir utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau contre des migrants à la frontière biélorusse.

La situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie s'est détériorée ce mardi. Les forces de sécurité polonaises ont fait usage de gaz lacrymogène contre des migrants qui jetaient des pierres, dans le village de Kusnica à la frontière avec la Biélorussie, a annoncé le ministère polonais de la Défense ce mardi.

"Des migrants attaquent nos soldats et officiers avec des pierres et tentent de détruire la clôture pour entrer en Pologne", a tweeté le ministère. "Nos forces ont utilisé du gaz lacrymogène pour mettre fin à l'agression des migrants."

Moscou a dénoncé, dans la foulée, le recours "inacceptable" par la Pologne à des canons à eau et à du gaz lacrymogène pour repousser des migrants cherchant à franchir sa frontière depuis la Biélorussie. "Le comportement de la partie polonaise est absolument inacceptable", a estimé le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devant la presse. "Ils violent toutes les normes juridiques", a-t-il ajouté.

Alexandre Loukachenko tempère

Selon Minsk, plus de 2.000 migrants cherchant à rejoindre l'Union européenne campent actuellement à la frontière biélorusse dans des conditions difficiles, du fait de températures glaciales et d'un accès limité à des vivres et produits de première nécessité.