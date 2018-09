La popularité de Macron en chute libre

La cote d'Emmanuel Macron s'est effondrée de 12 points au cours de l'été, selon un sondage Odoxa, qui vient corroborer d'autres études mesurant une chute récente de la popularité du chef de l'Etat français. En toile de fond, l'accumulation de polémiques et de démissions au sein du gouvernement.

Emmanuel Macron cède du terrain auprès de tous les secteurs de l'opinion, à l'issue d'une rentrée marquée par la défection de deux ministres les plus populaires (Nicolas Hulot et Laura Flessel), selon cette enquête pour les médias L'Express, France Inter et la Presse régionale.