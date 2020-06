La "présidence corona" de Merkel alimente les attentes

L'Allemagne prend la barre du Conseil de l'Union à un moment décisif pour la construction européenne. Le programme de sa présidence tournante, initialement centré sur le climat, la numérisation et la gestion des migrations, est bousculé par la pandémie de coronavirus et la gestion de ses conséquences. Berlin en a fait le slogan de ses six mois de pilotage: "Together for Europe's recovery". Parmi les impondérables, les Européens devront aussi trouver au cours de ce semestre un terrain d’entente sur la question explosive des quotas de pêche, directement liée à la recherche d’un accord sur la future relation entre l’Union et le Royaume-Uni, que Londres entend conclure et ratifier cette année.