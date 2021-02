La présidente de la Commission reconnaît des erreurs dans la campagne de vaccination

À ce jour, 26 millions de doses de vaccin ont été distribuées dans l'UE et plus de 17 millions de personnes ont été vaccinées.

Les objectifs de vaccination maintenus

La présidente de la Commission a précisé que 26 millions de doses de vaccin ont été distribuées dans l'UE depuis décembre et plus de 17 millions de personnes ont été vaccinées. "Nous allons poursuivre l'objectif de vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'été", a-t-elle affirmé. À titre de comparaison, plus de 35 millions de doses ont été injectées aux États-Unis durant la même période. En Israël, plus de 40% de la population a déjà été vaccinée.