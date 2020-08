La pression s'accentue sur Loukashenko

Drapeaux soviétiques

Parallèlement à la Marche de l'opposition, une association proche du pouvoir a appelé à un rassemblement dimanche à Minsk en soutien au président bélarusse. Devant quelques milliers de partisans seulement, Loukachenko a réagi à la volonté de l'opposition d'organiser une nouvelle élection présidentielle, après celle du 9 août qui l'a donné vainqueur mais a suscité des accusations de fraudes massives. "Si nous faisons ça, nous partirons en vrille et nous n'en reviendrons jamais", a-t-il prédit, face à la foule agitant le drapeau rouge et vert hérité de la période soviétique.

Ralliements

De plus en plus d’intellectuels, quelques diplomates de haut rang et des employés des médias d’Etat ont rallié les protestataires et annoncés des grève à partir de lundi.