"La priorité absolue est d'accélérer la production et la livraison des vaccins"

Accélérer les vaccinations

"La priorité absolue aujourd'hui est d'accélérer la production et la livraison des vaccins et les campagnes de vaccination partout dans l'UE", a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel. "Nous voulons plus de prévisibilité et de transparence afin d'assurer que les entreprises pharmaceutiques respectent leurs engagements."