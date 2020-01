La procédure d'extradition contre Puigdemont suspendue

Un juge d'instruction bruxellois a décidé de suspendre l'exécution des mandats d'arrêt européens émis par l'Espagne contre Carles Puigdemont et Toni Comin.

Carles Puigdemont et Toni Comin, respectivement ancien président catalan et ex-député régional catalan, sont exilés en Belgique depuis l'automne 2017. Les deux indépendantistes, élus en mai dernier au Parlement européen, se sont réfugiés sur notre territoire dans le but d'échapper aux poursuites engagées contre eux en Espagne pour leur implication dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017.