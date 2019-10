La "protection de notre mode de vie" en sursis après l'audition de Schinas

Margaritis Schinas n’a pas annoncé de changement de titre de son portefeuille. Son audition aura été marquée par les objections des partis libéral, socialiste, vert et de gauche radicale à un titre de commissaire en charge de "protéger notre mode de vie", dont une des attributions est la politique migratoire.

C’est au porte-parole en chef de la Commission Juncker que revenait ce jeudi la tâche délicate d’éteindre le premier feu qui s’est déclaré dans la maison von der Leyen. Le chrétien-démocrate Margaritis Schinas s’est vu attribuer par la présidente-élue un large portefeuille, regroupant la Politique migratoire, la Sécurité, les Droits sociaux, l’éducation, la Culture, la Jeunesse, l’égalité et la Santé. Le tout sous le titre contesté de vice-président en charge de la "Protection de notre mode de vie". Un intitulé qui a suscité le malaise des partenaires libéraux et socialistes de la coalition – et le rejet des écologistes et de la gauche radicale. Communiquant professionnel, le candidat commissaire avait si bien compris le caractère "toxique" de l’intitulé, a lancé la libérale néerlandaise Sophie in’t Veld, qu’il n’avait dans la première demi-heure de l’exercice "même pas prononcé les mots du titre!" Détail piquant: dès sa nomination comme candidat par Ursula von der Leyen, Margaritis Schinas avait mis à jour son titre sur Twitter sans utiliser l’intitulé polémique.

"Le titre doit disparaître"

À la sociale-démocrate allemande Birgit Sippel, qui estime que l’intitulé de son portefeuille "fait le jeu de l’extrême droite", le Grec botte d’abord subtilement en touche. "Je n’ai jamais considéré" que cet intitulé "pouvait représenter une sorte d’affrontement entre notre culture et celle des autres." Il défend la protection d’un mode de vie qu’il définit par les valeurs inscrites dans les traités européens et dont les Européens peuvent être fiers – "L’UE est une lumière dans un monde qui s’assombrit de plus en plus, […] il faut sortir de l’autoflagellation." Et quand l’écologiste britannique Magid Magid estimera que son titre "est une concession aux fascistes, aux racistes, à l’extrême droite", Schinas répondra que ce sont précisément les extrémistes et les démagogues "qui doivent avoir peur de nos valeurs".

L’intitulé de son portefeuille va-t-il changer? "Je suis sûr que le temps nous donnera la réponse que vous demandez", répond-il à la libérale qui l’interroge et qui embraye: "Le titre doit disparaître!" L’ancien patron de Schinas, le président sortant de la Commission Jean-Claude Juncker (chrétien-démocrate lui aussi), a lui-même estimé que le titre allait devoir être modifié.

Quand un député de gauche radicale (GUE) souligne que quatre groupes s’opposent à son titre et estime que l’extrême droite jubile, Schinas lance son dernier argument en faveur du maintien du titre. "Vous me dites que Mme Le Pen jubile. Elle ne jubile pas: elle essaye d’instrumentaliser cette discussion à son avantage. Si on entre dans son jeu, si on revient là-dessus, c’est Madame Le Pen qui va jubiler."

Immigration choisie

Sur le fond, la variété des points abordés par les eurodéputés aura reflété la diversité du portefeuille du Grec – de la santé des plus fragiles au programme Erasmus, en passant par la culture. Mais c’est la politique qu’il entend mener en matière migratoire qui est la plus sensible, dans une Europe qui se déchire sur ce sujet depuis quatre ans. C’est aussi celle qui aura focalisé l’attention des élus d’extrême droite, profitant de l’opportunité de tourner des vidéos potentiellement virales sur ce sujet sensible.

Le nœud de la politique migratoire européenne reste la révision du règlement de Dublin et l’absence d’application des règles de répartition des demandeurs d’asile entre les États membres. Schinas entend se lancer rapidement dans un tour des capitales et présenter "avant la fin de l’année" des pistes en vue de nouvelles propositions législatives "début de l’année prochaine". Le système de quotas de répartition entre États membres pour l’accueil des migrants a été adopté en 2015 par une large majorité d’États membres mais pas à l’unanimité. Le système imaginé par la Commission s’est avéré inopérant. À l’époque, "on a cru qu’on avait résolu le problème", rappelle le candidat grec, mais "sur ces questions, la majorité qualifiée, il faut l’avouer, a créé des blessures". Pour la réforme qui s’annonce, "politiquement, nous avons intérêt à éviter" un nouveau recours à la majorité qualifiée.

Le candidat a défendu l’importance de conclure des accords de réadmission avec les pays d’origine et de transit des demandeurs d’asile "pour avoir un système de retour effectif". Contrairement à un élu français qui l’interpelle, il ne plaide pas pour un système de conditionnalités dans la relation avec ces pays: "Il faut chercher des accords globaux, des accords win-win", dit-il sans plus de précision. Il ne voit pas non plus les ONG qui sauvent des vies humaines en Méditerranée "en complices des passeurs" contre lesquelles il faudrait intervenir: elles sont, dit-il, "plutôt une partie de la solution qu’il faut chercher". Mais il concède à ce député d’extrême droite: "Vous avez raison, les retours n’ont pas marché. Il faut faire plus" en matière d’accords de réadmission pour soutenir les expulsions.

Le candidat commissaire insiste par ailleurs sur la nécessité à son sens de développer des filières d’immigration choisie: pour répondre aux besoins démographiques de l’Europe, pour "combler nos lacunes en termes de qualification" et mettre un terme aux activités des trafiquants d’êtres humains. Il entend pour cela "jeter un regard neuf" sur la proposition de simplification de la "carte bleue" – la version européenne de la "green card" américaine, qui ouvre la porte aux candidats migrants qualifiés.

L’ancien porte-parole de Juncker aura passé son grand oral en parfait maître de sa communication et en fin connaisseur des sujets et leurs arcanes. Reste à voir s’il peut passer la rampe sans demander à Ursula von der Leyen de revoir son titre.