La reconnaissance américaine du génocide arménien crispe Ankara

C’est la première fois qu’une telle résolution est adoptée en séance plénière d’une des chambres du Congrès à Washington. Appelant à "commémorer le génocide arménien" , à "rejeter les tentatives (…) d’associer le gouvernement américain à la négation du génocide arménien" et à éduquer sur ces faits, ce texte non-contraignant a été adopté par l’écrasante majorité de 405 voix sur 435, avec une rare union entre démocrates et républicains, et seulement onze voix contre.

Colère d’Erdogan

Le génocide arménien est reconnu par une trentaine de pays et la communauté des historiens. Selon les estimations, entre 1,2 million et 1,5 million d’Arméniens ont été tués pendant la Première guerre mondiale par les troupes de l’Empire ottoman, alors allié à l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie. Mais la Turquie refuse l’utilisation du terme "génocide", évoquant des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine ayant fait des centaines de milliers de morts dans les deux camps.