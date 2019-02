"La récréation est finie", dit la France à l'Italie

La France et l'Italie sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois. En cause: les saillies répétées de membres du gouvernement italien à l'encontre du gouvernement français et d'Emmanuel Macron. Depuis la mise en place de l'exécutif Lega-5 étoiles, en juin dernier, la tension n'a cessé de monter .

Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la rencontre qui a eu lieu en début de semaine, en France, entre le chef de file du Mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, et des gilets jaunes, auxquels MM. Salvini et Di Maio avaient déjà apporté leur soutien. Fait inacceptable, pour Paris, qui a posé un acte inédit en rappelant son ambassadeur dans la péninsule. La crise entre Rome et Paris, "la plus grave depuis la déclaration de guerre en 1940", est "sans précédent" depuis cette période, commentait d'ailleurs la presse italienne ce vendredi.