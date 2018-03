La réforme de la zone euro ne sera pas pour tout de suite

Compte tenu des longues négociations pour former un gouvernement en Allemagne, les chefs d'Etat français et allemand n'ont pas eu le temps d'accorder leurs violons sur le futur de la zone euro.

Angela Merkel et Emmanuel Macron ne présenteront finalement pas leur projet de réforme de la zone euro lors du Conseil européen des 22 et 23 mars, rapporte ce samedi l'hebdomadaire Der Spiegel. "C'est annulé", a déclaré un responsable européen au magazine allemand. "Il n'y a tout simplement rien à annoncer."

Mais les responsables allemands expliquent que Berlin a besoin de plus de temps pour mettre en musique son projet de réforme avec Paris , en raison de la longueur inhabituelle des négociations qui ont abouti à la formation d'une nouvelle "grande coalition" gouvernementale entre conservateurs et sociaux-démocrates. L'accord de gouvernement n'a été conclu que début février et approuvé il y a une semaine par les adhérents du Parti social-démocrate (SPD).

Un porte-parole du gouvernement allemand a dit qu'il n'était pas en mesure de confirmer ni de démentir l'information du Spiegel. Il a ajouté que la chancelière était toujours déterminée à travailler étroitement avec le président français pour réformer la zone euro. "On peut imaginer que certaines choses ont été repoussées étant donné que la formation de notre gouvernement a pris un peu plus de temps. Mais c'est encore trop tôt pour le confirmer", a indiqué Georg Streiter.

2018, une "opportunité majeure" pour la zone euro

Le président du Conseil européen Donald Tusk a déclaré mercredi que le commerce mondial et la menace d'un "grave différend commercial" avec les Etats-Unis seraient débattus lors du sommet des 22 et 23 mars. Cette année 2018 est considérée par Paris et Berlin comme une opportunité majeure de réformer la zone euro mais le temps presse en raison de l'échéance des élections européennes et de la sortie du Royaume-Uni de l'UE en 2019.