La réforme des retraites passe une nouvelle étape en France

Certains étaient déguisés en croque-morts et portaient des vautours en carton-pâte marqués "BlackRock", allusion au plus gros gestionnaire d’actifs indépendant au monde, accusé d’avoir influencé le gouvernement français à son avantage. Entre 350.000 et 400.000 personnes ont manifesté à Paris, selon le syndicat CGT, en pointe de la contestation.