La relation de travail salarié : un équilibre de droits et de devoirs à préserver

Au moment où le personnel des entreprises, déjà fort éprouvé par les contraintes sanitaires, voit s’assombrir l’horizon social, alors même que certains dirigeants s’arrogent des primes ou indemnités dont les montants laissent rêveurs, il m’apparaît indispensable de rappeler l’équilibre des droits et devoirs sur lequel repose la relation de travail salarié.

Point n’est besoin de colorer ce rappel en se référant à un positionnement politique ; c’est le droit lui-même qui le fonde.

La loi encadre le contrat de travail en disposant que le travailleur ou la travailleuse se place sous l’autorité de l’employeur, dans un lien de subordination à son égard. Il ou elle accepte de respecter les directives de celui-ci et de se soumettre à la surveillance de ce respect.

Assumer un "destin professionnel"

En contrepartie, l’employeur s’engage bien sûr à fournir le travail convenu et à le rémunérer, mais, plus largement, il assume la responsabilité de la personne qui se met à son service, de ses conditions de travail, de son bien-être, lequel implique de percevoir avec précision son rôle dans l’organisation, d’y être reconnu et soutenu dans son développement professionnel, d’identifier avec clarté ses possibilités d’évolution et dans cette perspective d’avoir accès à des formations.

De ceci découle tout naturellement pour l’employeur l’obligation de définir pour chacun des objectifs précis et réalistes, de mettre à disposition les moyens pour que ces objectifs puissent être atteints, d’évaluer chaque travailleur et travailleuse – c’est là que s’incarne la reconnaissance du travail fourni – selon des procédures et des critères équitables et sécurisés.

C’est ainsi que l’employeur, qui reçoit sous son autorité la force de travail, les compétences, l’expertise de chaque membre de son personnel, lesquelles sont la condition de la réalisation des objectifs de son entreprise, doit en contrepartie assumer le "destin professionnel" de celui-ci.

Combien de travailleurs sont confrontés à des organisations illisibles, soumises aux choix évolutifs de dirigeants de passage, dans lesquelles ils et elles ne peuvent plus percevoir avec précision et une raisonnable stabilité ce qui est attendu d’eux?

Force est de constater que nombre d’entreprises ont perdu de vue ces quelques principes de base qui découlent directement de la nature de la relation de travail salarié et du cadre juridique qui lui sert de support.

Combien de travailleurs sont confrontés à des organisations illisibles, soumises aux choix évolutifs de dirigeants de passage, dans lesquelles ils et elles ne peuvent plus percevoir avec précision et une raisonnable stabilité ce qui est attendu d’eux, sur quelles bases ils seront évalués avec justesse et justice, quel parcours professionnel peut être anticipé, quel sort sera réservé à leur fonction, quelle est la valeur ajoutée de leur expertise ?!

Comment les responsables de ces entreprises ne mesurent-ils pas qu’en revivifiant les principes rappelés ci-dessus, c’est la motivation des membres de leur personnel qui serait consolidée et, par voie directe, leur performance et leur implication durable au service d’une organisation dont chacun se sentirait co-responsable du succès ?

Pour traverser ces temps troublés...

Bien sûr, il ne faut pas être naïf : l’entreprise est traversée de rapports de force qui transcendent le rapport contractuel salarié ; mais ils ne devraient pas en affecter la nature et les fondements. Pour sécuriser ceux-ci, la concertation et la négociation sociales constituent aussi des dimensions essentielles du fonctionnement des organisations.

Ceci étant, pour traverser ces temps troublés qui corrodent insensiblement cet axe fondateur de la vie des entreprises qu’est le rapport de travail salarié – on y parle de la nécessité pour chaque travailleur d’être responsable de son projet professionnel, de se doter des moyens de le réaliser ; on y voit la prestation de travail délocalisée et la frontière entre sphères professionnelle et privée devenir de plus en plus poreuse – il est indispensable de rappeler que cette relation contractuelle, telle qu’elle s’est construite depuis près d’un siècle et demi, repose sur une répartition précise des rôles, dans laquelle la responsabilité patronale est parfaitement circonscrite par le droit.

Les entreprises seraient bien inspirées de le garder à l’esprit et, pour certaines, d’en revenir à des pratiques internes plus respectueuses de ces principes fondateurs ; elles ne doivent jamais perdre de vue que, ce faisant, elles amélioreront l’engagement des membres de leur personnel et serviront donc, in fine, leurs propres intérêts.

Ce n’est pas cynique de conclure de la sorte, c’est conforme à la logique bien comprise qui sous-tend des rapports de travail satisfaisants pour les deux parties au contrat.