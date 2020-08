La révolte biélorusse au défi des "tactiques russes" de Loukachenko...

Le régime d'Alexandre Loukachenko brandit plus que jamais le bâton – la mitrailleuse – pour tenter d'endiguer le mouvement de protestation contre la réélection contestée du Président. Après une nouvelle démonstration de force des manifestants dimanche, le régime a mené une série d’arrestations ciblées lundi. Et alors qu’une semaine plus tôt, l'homme fort de Minsk était apparu en position de faiblesse face à des ouvriers le huant, il s'affiche désormais prêt à en découdre avec des opposants qu'il qualifie de "rats". De noir vêtu, affublé d’un gilet pare-balles, il s'est même montré, sur des images diffusées dimanche, un fusil mitrailleur au poing.

Répression chirurgicale

En face, le mouvement de contestation montre des signes d’érosion: 100.000 personnes dans les rues de Minsk dimanche , c'est moitié moins que les estimations de la semaine précédente. «Il est toujours difficile d’être précis sur les chiffres, mais c’est toujours beaucoup pour un petit pays comme la Biélorussie, et vu le climat d’intimidation de la semaine dernière, ça reste un chiffre impressionnant», commente Andrew Wilson, chercheur à l'European council on foreign relations (ECFR) et expert des mouvements de démocratisation dans l'espace post-soviétique.

"Tactiques russes"

Dans un nouvel échange téléphonique avec Vladimir Poutine lundi, Alexandre Loukachenko a informé le dirigeant russe des "mesures prises en vue de la normalisation de la situation" dans le pays, selon les termes du Kremlin. Cette proximité dans la gestion de crise entre Minsk et Moscou va bien plus loin, souligne l'analyste de l'ECFR: «On voit clairement que l’appareil biélorusse copie les tactiques anti-manifestations russes. On voit aussi des démissions en masse dans les médias, avec des Biélorusses remplacés par des Russes. Et on entend que cela se produirait aussi dans d’autres secteurs, notamment dans l’appareil sécuritaire. Cela doit encore être étudié, mais clairement la Russie apporte une assistance physique, matérielle et en personnel.»