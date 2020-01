La rue tient toujours tête au gouvernement d'Emmanuel Macron

De plus en plus de secteurs ont en effet décidé d’intensifier leur mouvement de protestation. En attestent les blocages des tribunaux, écoles, centrales nucléaires et raffineries. "Oui, la grève va continuer parce qu’aujourd’hui on relève la tête, toutes et tous ensemble", a assuré Simon Duteil, de l’Union Solidaires. Les syndicats prévoient notamment un cinquième jour de manifestation ce samedi, déterminés à obtenir ce qu’ils demandent. L’intersyndicale menée par la CGT, la CFDT et Force ouvrière (FO) l’a réaffirmé jeudi: un "retrait pur et simple du texte" est la seule condition pour ouvrir des négociations.