La succession de Merkel divise la CDU...

Cinq thèmes – et points de friction – vont dominer les débats, notamment autour de quotas féminins au sein du parti, ou d’une révision de la loi sur le minimum retraite qui vient d’être péniblement adoptée avec le partenaire de coalition SPD. L’une des motions les plus explosives concerne l’interdiction du port du voile à l’école et au jardin d’enfants pour les jeunes musulmanes que l’aile droite du parti veut voir figurer au programme, malgré les incertitudes autour d’un éventuel rejet par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe.

Plus conflictuelle, même si moins émotionnelle, la question Huawei est aussi plus "dangereuse" pour Angela Merkel qui a là pris personnellement position. La Chancelière et son ministre de l’Economie Peter Altmaier s’opposent à l’exclusion du Chinois Huawei du futur réseau 5G. Plusieurs motions, déposées par des militants inquiets d’un risque d’espionnage de la Chine via le réseau, cherchent à fermer la porte au géant chinois. S’ils parviennent à s’imposer, Angela Merkel devra louvoyer, d’autant que du côté de son partenaire de coalition SPD, de nombreuses voix s’opposent également à Huawei.