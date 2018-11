La taxation des géants du net reste dans le flou

Voilà un sujet fiscal que tout le monde a bien compris: les géants du net ne paient presque pas d’impôts et c’est injuste. En rétablissant l’équilibre avant les élections européennes de mai prochain, l’Union espère forger un argument de poids pour la campagne. Mais y parviendra-t-elle? La question reste béante après la réunion, ce mardi à Bruxelles, des ministres européens des Finances. La plupart des États sont sur la même longueur d’onde, mais ils doivent compter avec quelques "sceptiques". Or dans ces matières, on n’avance qu’à l’unanimité.

Mais le nœud sur lequel buttent les grands argentiers reste de savoir si le moment est bien choisi pour décider au niveau européen l’indispensable rééquilibrage. "La question de la manière dont cela peut s’accorder avec le niveau de l’OCDE est très sensible", a indiqué lors d'un débriefing l’Autrichien Hartwig Löger , qui présidait la réunion. L’Organisation pour la coopération et le développement économique négocie – à son rythme (très lent) – une adaptation des règles internationales aux réalités de la nouvelle économie. L’Europe doit-elle temporiser, comme certains le préconisent?

Le couple franco-allemand tente de converger vers une formule pour sortir de l'ornière. Lundi, le ministre Olaf Scholz a estimé qu’une taxation des Gafa ne devrait être mise en place que d’ici "un an, un an et demi" si aucun accord au niveau de l’OCDE n’était trouvé d’ici-là. Et mardi, son collègue Bruno Le Maire s’est dit "ouvert à un report de l'entrée en vigueur". Avant d’ajouter que la "ligne rouge claire" pour Paris est "l'adoption d'une directive sur la taxation numérique pour la fin de cette année".