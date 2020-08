La taxe carbone aux frontières de l'Europe part du mauvais pied

L’Europe concocte à petit feu une innovation qui rebute d’avance certains de ses partenaires: un droit carbone aux frontières. Puisqu’elle se contraint à la neutralité climatique à l’horizon 2050, elle rend plus chères les importations de produits qui ne sont pas soumis au même régime. Question de bon sens? Pas encore pour tout le monde.

Au terme d’un Conseil européen marathon, les Vingt-Sept ont pour la première fois soutenu le principe, le 21 juillet: le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) que la Commission a l’intention de présenter l’an prochain sera l’une des "nouvelles ressources propres" du budget européen, qui doivent contribuer à financer la relance européenne. Selon sa conception, l'ajustement carbone pourrait apporter 5 à 14 milliards d'euros de revenus par an, estime la Commission.

Budget ou environnement

Levée de boucliers à Moscou. Dans la foulée de ce Conseil, le ministre russe du développement économique, Maxim Reshetnikov, a estimé qu'une taxe carbone aux frontières contreviendrait aux règles de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), indiquant que le gouvernement russe "est extrêmement inquiet par les tentatives d'utiliser l'agenda climatique pour créer de nouvelles barrières". Le lobby russe de l’acier Russian Steel Association avait déjà estimé probable que "le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l'UE sera traité comme une mesure de sauvegarde déguisée", et que "les partenaires commerciaux de l'UE introduiront des mesures de rétorsion massives touchant divers secteurs" - mesures autorisées si l'OMC constate la non-conformité du mécanisme.

À Genève, le porte-parole de l'OMC, Keith Rockwell, n'a pas souhaité commenter. Les règles du gendarme mondial prévoient la possibilité d’instaurer des freins au commerce pour des raisons environnementales notamment. Pour cela, explique Lionel Fontagné, professeur de Commerce international à l'École d'économie de Paris, "les dispositions doivent être proportionnées et s’appuyer sur un accord international – ça tombe bien, on a l’accord de Paris. Mais présenter le mécanisme comme une nouvelle recette pour le budget européen contredit ces principes: l’objectif premier doit être de protéger l’environnement, et il faut que le produit de cette mesure soit utilisé à cette fin."