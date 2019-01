La traversée vers l'Europe a tué plus de 2.260 personnes en 2018

Malgré une importante baisse des tentatives de traversée, le nombre de personnes qui ont perdu la vie en traversant la Méditerranée est resté très élevé l’an dernier. La politique de l’Italie a par ailleurs conduit à un déplacement des routes migratoires vers l’Espagne.

Des anonymes continuent de disparaître par grappes en Méditerranée, alors qu’ils tentent de rejoindre l’Union européenne sur des bateaux de fortune et que les opérations de sauvetage entreprises par des ONG sont entravées. Malgré une baisse importante du nombre de personnes qui tentent de rejoindre l’Union européenne par la mer, 2.262 migrants ont ainsi disparu l’an dernier, selon une estimation du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies (HCR). Le chiffre est en baisse par rapport aux 3.139 morts dénombrés par le HCR en 2017, mais est présenté comme "certainement sous-évalué".

"Sur la route de la Libye vers l’Italie, au mois de septembre, une personne mourrait chaque fois que 8 personnes traversaient. C’est une augmentation considérable." Charlie Yaxley Porte-parole pour l’Asie et l’Europe du HCR

La voie la plus mortelle vers l’Europe est la "route Méditerranée centrale", par laquelle les passeurs envoient des migrants vers les côtes italiennes ou maltaises. Selon une récente estimation de l’Organisation internationale des migrations, plus de 1.300 personnes y ont perdu la vie cette année. "Sur la route de la Libye vers l’Italie, au mois de septembre, une personne mourrait chaque fois que 8 personnes traversaient, souligne Charlie Yaxley, porte-parole pour l’Asie et l’Europe du Haut-Commissariat. C’est une augmentation considérable: sur l’ensemble de 2017 on parlait de 1 personne sur 50."

Le droit de la mer prend l’eau

Cette situation est à lire en regard de l’imposition de restrictions légales et logistiques aux vaisseaux de recherche et de sauvetage des ONG, souligne-t-il. "C’est très inquiétant. Dans une situation où les bateaux n’ont pas de prévisibilité sur les ports sûrs où accoster les personnes qu’ils secourent, le risque est de voir les capitaines réfléchir à deux fois avant de répondre aux appels de détresse", poursuit le cadre du HCR. Des cas de navires commerciaux ignorant les appels de détresse au mépris du droit international de la mer ont été rapportés par des ONG, mais le HCR indique ne pas être en mesure de confirmer ces informations.

En attendant, les cas de navires d’ONG bloqués en haute mer avec à leur bord les personnes secourues se multiplient depuis que l’Italie a adopté cet été une politique de fermeture des ports. Avec pour effet de freiner leurs activités. Une politique à laquelle aucune réponse structurelle européenne n’est apportée, mais que d’aucuns tentent de contourner: jeudi, le maire de Naples Luigi de Magistris a ainsi envoyé une lettre au capitaine du navire d’une ONG allemande pour l’inviter à débarquer les personnes qu’il a secourues: "Vingt navires sont déjà prêts à aller au-devant du Sea-Watch 3 (pour) ramener à terre les personnes que vous avez accueillies", écrivait-il. Pendant ce temps, la Commission européenne indiquait coordonner des discussions avec plusieurs pays de l’Union sur une répartition de l’accueil des 49 migrants bloqués au large de Malte.

L’exécutif européen, qui estime le nombre de disparus en Méditerranée l’an dernier à "plus de 2.100", attribue la responsabilité de ces noyades à "un passage par les passeurs à des bateaux moins navigables". Et en aucun cas à la manière dont l’Union européenne répond à la situation: "L’action de l’Union européenne pour sauver des vies en mer a été résolue et va continuer de l’être", estime-t-elle, soulignant que les opérations de l’Union ont permis de sauver plus de 690.000 personnes depuis 2015.

L’Espagne en première ligne

Outre le niveau très élevé de mortalité lors des traversées, les derniers chiffres du HCR soulignent une poursuite de la baisse des arrivées en Europe amorcée après 2015. De 172.301 passages l’an dernier, le nombre de personnes qui ont migré en prenant la mer vers l’Union est tombé à 114.941 (121.755 toutes voies confondues). Parallèlement, les routes migratoires se sont déplacées: la politique de fermeture des ports menée par l’Italie a conduit à une augmentation des traversées vers l’Espagne. La péninsule ibérique a vu le nombre d’arrivées doubler sur un an, devenant ainsi la première porte d’entrée de l’Union pour ceux qui tentent la traversée. Le déplacement des passages vers le détroit de Gibraltar a commencé au début de l’été, indique-t-on au HCR: en pleine crise de l’Aquarius, lorsque l’Italie et Malte refusaient de laisser accoster le navire et ses 630 rescapés. Les deux premiers jours de 2019 ont souligné la persistance de cette situation: les garde-côtes espagnols ont porté secours à 401 migrants qui tentaient de rejoindre l’Union par la mer d’Alboran.