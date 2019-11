Le 100 km/h va devenir la règle sur les autoroutes des Pays-Bas

Et en Belgique?

En Belgique, la question d'un abaissement de la vitesse maximale sur autoroute fait l'unanimité ou presque... contre elle. Seul Ecolo, côté francophone, se dit ouvert à l'idée, pour des raisons environnementales et de sécurité.

L'institut Vias rappelle régulièrement que la Belgique est, avec l'Espagne, le mauvais élève européen en matière de sécurité routière. "Le risque mortel est deux fois plus élevé sur nos autoroutes que la moyenne européenne (25)", rappelait son porte-parole Benoît Godart dans La Libre mardi.

A Bruxelles, le gouvernement régional a décidé que le 30 km/h deviendrait la norme à l'avenir. Quant à la Flandre, elle a abaissé la vitesse hors-agglomération, la faisant passer de 90 à 70 km/h. La Wallonie a refusé d'embrayer.

Concernant la vitesse sur autoroutes, le ministre de la Mobilité François Bellot (MR), avait proposé... de la faire passer de 120 à 130 km/h. Mais les Régions avaient refusé de soutenir la mesure.

Et puis on se rappellera qu'en France, la décision du gouvernement d'abaisser la vitesse maximale sur les nationales à 80 km/h avait été à l'origine de la création du mouvement des gilets jaunes, il y a un an tout juste.