Le Belge, deuxième importateur de déforestation d'Europe

L'Union européenne est le deuxième importateur de déforestation tropicale, après la Chine, selon des données du Stockholm Environment Institute et de la plate-forme de données Trase, publiées mercredi dans un rapport de l'organisation de défense de l'environnement WWF. Les chercheurs estiment que l'Union est responsable de 16% de la déforestation liée au commerce pour l'année 2017 - dernière année pour laquelle les données des échanges commerciaux sont complètes. Cela représente 203.000 hectares de forêt, ou 116 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire autant que les émissions domestiques totales de la Belgique la même année. De 2005 à 2017, plus de 80% de la déforestation était liée à six marchandises, dans l'ordre: le soja - essentiellement utilisé pour l'alimentation du bétail -, l'huile de palme, le bœuf, le bois, le cacao et le café.