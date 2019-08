Le Benelux interpelle la Commission sur les écarts de prix entre pays

La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont demandé à la Commission européenne de vérifier l’efficacité de la législation sur les "restrictions territoriales de l’offre" (RTO), qui permettent à des fournisseurs de vendre certains produits plus cher d’un côté ou de l’autre de leurs frontières.

AB InBev avait modifié l’emballage de certains de ses produits Jupiler fournis aux détaillants et aux grossistes aux Pays-Bas afin de les rendre plus difficiles à vendre en Belgique, notamment en supprimant la version française des informations obligatoires de l’étiquette, ainsi qu’en changeant la présentation et la taille des canettes de bières.