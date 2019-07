Le Brexit continue à déchirer la politique anglaise

Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a confirmé ce dimanche qu'il démissionnerait mercredi, avant même que celui qui semble le favori pour succéder à Theresa May, Boris Johnson, ne puisse le limoger.

Le Brexit continue à animer la politique anglaise . Ce dimanche, le ministre britannique des Finances Philip Hammond , opposé à un Brexit sans accord, a annoncé qu'il démissionnerait si Boris Johnson devient Premier ministre. "En supposant que Boris Johnson devienne le prochain Premier ministre, je comprends que ses conditions pour servir dans son gouvernement incluraient l'acceptation d'une sortie sans accord le 31 octobre, et ce n'est pas quelque chose à laquelle je pourrais

Le nom du prochain Premier ministre britannique, désigné par les 160.000 membres du parti conservateur, sera connu mardi. Deux candidats sont en lice pour remplacer Theresa May: le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt et Boris Johnson,ancien maire de Londres et grand favori.