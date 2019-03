"Le Brexit est avant tout une leçon politique" (Macron)

Vendredi, les dirigeants européens ont apporté de la clarté sur la dernière chance, donnée la veille, à Theresa May. Le président Macron a réclamé au Royaume-Uni un "plan alternatif et crédible". Il s'agirait, de préférence pour l'Europe, d'une participation aux élections européennes ou d'un nouveau référendum.

Theresa May est venue à Bruxelles pour demander un report du Brexit de trois mois. Elle a obtenu deux semaines, jusqu'au 12 avril, pour clarifier la position de son pays.

"Soit le Royaume-Uni vote la semaine prochaine et le Brexit ordonné aura lieu le 22 mai, soit il rejette l'accord sur le Brexit et dispose de deux semaines pour préparer un plan alternatif et crédible", résume le président français Emmanuel Macron, vendredi après le sommet européen.

"Il ne s'agit ni d'humilier, ni d'imposer, mais il faut à un moment donné décider". Emmanuel Macron Président de la République française

Une fois de plus, la Première ministre britannique a quitté Bruxelles humiliée. Les Vingt-Sept lui ont imposé deux dates, un double carcan. "Deux options claires et simples", préfère Emmanuel Macron, "il ne s'agit ni d'humilier ni d'imposer, mais il faut à un moment donné décider".

Vue en plein écran ©AFP

Une chose est certaine. "Le Brexit dur n’aura pas lieu la semaine prochaine. Le 29 mars est devenu le 12 avril", précise un porte-parole de la Commission. Peu d'observateurs bruxellois voient la Chambre des communes approuver les accords du Brexit la semaine prochaine. "Chacun mesure bien qu'un no-deal est plausible", affirme le Premier ministre belge Charles Michel.

La situation frôle le chaos. "Le Brexit n'est pas un sujet technique, c'est avant tout une leçon politique, proposer le rejet de l'Europe sans projet mène à l'impasse. Mais ignorer les colères des peuples d'Europe ne peut mener qu'au désastre", ajoute Emmanuel Macron, dénonçant "un jeu de mensonges et de désinformation" des Brexiters.

Refusant toute spéculation, la chancelière allemande Angela Merkel a surtout fait l'éloge de Theresa May. Elle était "remarquable" et "elle nous a donné l'impression qu'elle était très engagée en faveur de l'accord de sortie", a-t-elle confié à une poignée de journalistes.

"Chacun mesure bien qu'un non deal est plausible." Charles Michel Premier ministre belge

Le "cliquet" du 12 avril

L'idée d'imposer une double date a été poussée par le président Macron et Charles Michel. Au milieu du débat, qui portait sur l'implication des dates, la France et la Belgique ont soutenu la date limite du 12 avril, qui correspond à la dernière limite pour que les Britanniques puissent organiser des élections européennes. "Il faut éviter un sommet d’urgence le 28 mars", dit un diplomate européen.

Ce "cliquet" du 12 avril est la nouvelle date guillotine pour le Royaume-Uni. La solution est alambiquée, mais elle a le mérite d’imposer comme référence ultime les élections européennes, l’essence même de la démocratie.

Si le Royaume-Uni vient, avant cette date, avec un plan alternatif, il aura droit à une "extension longue" du Brexit. Le spectre du Brexit dur serait repoussé encore plus loin.

Quel serait ce "plan"? Seuls "des élections ou un nouveau référendum pourraient changer les choses", dit-on à l’Élysée. Un sommet aurait lieu pour répondre à la proposition britannique. "Dans ce cas, nous devrons nous retrouver le 12 avril", dit Emmanuel Macron.

Un nouveau référendum

"Je n’ai pas l’impression que le Royaume-Uni ira aux élections" Michel Barnier Négociateur en chef du Brexit pour l'UE

Les Britanniques iront-ils aux élections européennes? Nous interrogeons Michel Barnier dans les coulisses du sommet. "Je n’ai pas l’impression que le Royaume-Uni ira aux élections", glisse le chef négociateur de l’UE pour le Brexit.

Vue en plein écran Michel Barnier et Emmanuel Macron ©REUTERS

Un nouveau référendum serait une des solutions les plus probables et les plus démocratiques pour sortir de la crise du Brexit.