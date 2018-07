Le Brexit provoquera des perturbations, il faut s'y préparer

"Le Brexit aura lieu, et il provoquera des perturbations, qu’il soit négocié ou non" , dit une source de la Commission européenne. Pendant que l'équipe de Michel Barnier est occupée à négocier le Brexit, une "task force" d’une quinzaine d’experts européens prépare depuis des mois les décisions à prendre en fonction de chaque scénario de sortie du Royaume-Uni de l’UE.

On comprend les inquiétudes de la Commission Juncker. D’après le FMI, le scénario d’un "no deal" ferait perdre 1,5% de PIB à l’Union européenne. La Belgique, par sa proximité et la nature de son économie, serait un des pays les plus exposés.