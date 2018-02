Le Conseil de l'Union, une "boîte noire" sous pression

Comme beaucoup de démocraties, l’Union européenne a deux législateurs . Pas une Chambre et un Sénat, mais un Parlement et un Conseil . Le premier est un modèle de transparence: ses délibérations sont publiques, comme le sont ses documents de travail. Le second est loin du compte, et cela déforce la démocratie européenne.

L’accusation est grave, et le Conseil de l’UE, qui a trois mois pour y répondre formellement, fait déjà connaître en coulisse sa position de principe: il attache une grande importance à la transparence et respecte ses obligations légales.

Appliquer la loi

Emily O’Reilly n’est pas la première à réclamer la transparence de la plus opaque des institutions de l’Union. En 2015, six pays (Danemark, Estonie, Finlande, Pays-Bas, Slovénie et Suède) avaient déjà fait des propositions en ce sens. Et en décembre, les parlements nationaux de seize Etats membres avaient cosigné une lettre portant le même message aux présidents du Conseil, de la Commission et de l’Eurogroupe.