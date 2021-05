Le Danemark renonce au vaccin Johnson & Johnson

Premier pays en Europe à abandonner le vaccin d' AstraZeneca contre le Covid-19 en avril, le Danemark a annoncé lundi faire également une croix sur celui de Johnson & Johnson à cause de possibles effets secondaires graves , malgré les feux verts du régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser.

Immunité collective impactée

Le Danemark , qui figure avec cette décision parmi les premiers à y renoncer dans le monde, n'avait jamais autorisé le vaccin , commercialisé en Europe par Janssen, une filiale de J&J. Son emploi ou non faisait l'objet d'une évaluation depuis mi-avril.

Cette décision va ralentir de quatre semaines la campagne d'immunisation en cours dans le pays nordique, où l'épidémie est considérée comme "sous contrôle" et où la majorité des personnes à risque et des personnels de soin a été vaccinée.

Selon le dernier pointage, 11,5% des 5,8 millions de Danois sont entièrement vaccinés et 23,4% ont reçu une première injection.