Le Danemark veut punir les "ghettos"

Le gouvernement danois part en croisade contre les "ghettos" qui se développent dans les villes, des quartiers à forte population immigrée.

Fort bien. La fragmentation de l’espace urbain est une plaie, car elle empêche la ville de se développer de manière harmonieuse vers une plus grande prospérité. Elle crée des murs entre les gens, d’où naissent l’incompréhension, la méfiance, les haines stériles et les rancœurs. On en peut que féliciter le Premier ministre danois, Lars Lokke Rasmussen.

Le Danemark veut se doter d’un code pénal à deux niveaux: l’un pour les Danois des quartiers "normaux", l’autre pour ceux des "ghettos". Vincent Georis Journaliste

Par contre, la méthode et les arguments qu’il propose viennent droit du vocabulaire et du programme de l’extrême-droite. Une mode de plus en plus suivie en Europe.

M. Rasmussen va proposer jeudi à son parlement de doubler les peines pour les délits commis dans les quartiers à forte population d’immigrés. "Les immigrés se comportent différemment du Danois moyen. Sur tous les plans: la capacité à subvenir à leurs besoins, le niveau d’éducation, la maîtrise de la langue, les valeurs", dit-il. Le ministre de la Justice Soren Pape Poulsen est encore plus clair. "Dans ces quartiers, on saura désormais que le marteau de la justice s’abat plus lourdement."