Le Diciotti, emblème de la crise migratoire européenne

Déclarations de fermeté et ultimatum. Rome a haussé le ton face à l’Europe sur la question de la répartition des migrants. 177 d’entre eux sont bloqués depuis plus d’une semaine à bord d’un navire des gardes-côtes italiens.

Bloqué pendant plusieurs jours au large de l’île de Lampedusa , et depuis cinq jours devant le port de Catane en Sicile , le Diciotti, patrouilleur des gardes-côtes italiens ayant sauvé 177 migrants en Méditerranée, est le triste symbole d’un pays divisé et d’une Europe impuissante .

Salvini – qui déclare fermement " qu’il agit au nom des intérêts des Italiens " – ne cesse de réclamer l’application du principe de répartition des migrants au sein de l’UE. Or, la répartition des demandeurs d’asile devrait se faire , depuis le sommet européen qui a eu lieu à Bruxelles les 28 et 29 juin derniers, sur une base volontaire . Néanmoins, malgré les efforts du chef de la diplomatie italienne, le ministre Enzo Moavero Milanesi – qui s’est directement adressé à l’UE, demandant aide et coopération –, la situation reste dans l’impasse.

Le débat en Italie s’exacerbe ainsi un peu plus chaque jour. Idéologiquement et politiquement fragmentée, la péninsule est désormais divisée entre ceux qui prêchent pour un accueil immédiat et sans conditions de tous les naufragés et un gouvernement de plus en plus tenté par une politique de rapatriement des migrants, en violation avec le principe du non-refoulement, incorporé dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.