"Le Kremlin veut me faire taire"

La Russie est accusée d'avoir mis en place un système de dopage institutionnalisé, en particulier lors des JO d'hiver 2014 que le pays a organisés à Sotchi. En juillet 2016, le rapport McLaren établissait un dopage d'État dans le sport russe entre 2011 et 2015, avec l'implication de Moscou et des services secrets (FSB).

"Le déguisement c'est pour des raisons de sécurité", explique l'homme qui a rasé sa moustache et change régulièrement de couleur de cheveux. "J'ai des informations selon lesquelles ma vie est en danger et on a pris les précautions nécessaires". "Je ne suis pas un menteur, je ne disais pas la vérité quand j'étais en Russie mais depuis que je suis arrivé aux Etats-Unis je dis la vérité", a poursuivi l'homme de 59 ans, qui souhaite à présent mettre à profit son temps pour exposer les affaires de dopage et essayer de faire évoluer les choses. Il a déjà témoigné à distance devant le Tribunal arbitral du sport.