Le Loto du patrimoine français au bénéfice… des joueurs

Les jeux de grattage ont débuté le 3 septembre mais le super tirage du Loto aura lieu aujourd’hui avec un enjeu de 13 millions d’euros. Le but de la manœuvre pour la Française des jeux et l’animateur de l’opération Stéphane Bern est de contribuer à sauver quelque 270 éléments de patrimoine dont 18 sites considérés comme prioritaires et emblématiques.